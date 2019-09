Waarom vrouwen een relatiebreuk al te vaak met hun leven bekopen: “Een dominante partner verlaten is zeer gevaarlijk”

Alweer is een vrouw gedood door haar man. In Oekene deze keer, nadat deze zomer ook al in Maasmechelen, Sint-Niklaas en Kaprijke vrouwen door hun partner of hun ex zijn vermoord. “Zo onverwacht”, zeggen de buren dan. Advocaten spreken van een “impulsieve daad” tijdens een ruzie. Maar dat een brave ziel zich heel plots ontpopt tot geweldenaar is veeleer uitzonderlijk. “Bijna altijd is er vooraf een hele reeks alarmbellen”, zeggen experts.