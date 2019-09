Krëfel verhuurt studenten voor hulp met nieuwe snufjes

Elektronicaketen Krëfel verkoopt in drie winkels voortaan cheques waarmee klanten voor 40 euro per uur de hulp van een IT-student kunnen inroepen. Die komt dan thuis een nieuwe tv instellen, de computer op wifi aansluiten of een slimme wasmachine verbinden met een smartphone, zo meldt het bedrijf.

Krëfel werkt daarvoor samen met de Antwerpse start-up BEEGO. Naar het voorbeeld van Deliveroo stuurt dat bedrijfje studenten met de fiets op weg om bij klanten digitale assistentie te leveren. Bij Krëfel kunnen klanten voor 40 euro ‘DigiCheques’ kopen zodat een student hen een uur kan komen helpen met nieuwe toestellen. De student zou ongeveer 14,5 euro van dat bedrag krijgen.

De dienst komt niet in de plaats van de bestaande installatiedienst, benadrukt Krëfel. Het gaat om een “stap verder”, klinkt het, “Om te garanderen dat klanten de mogelijkheden van de toestellen die ze bij ons aanschaffen, ook echt benutten”. “Ze vragen ons regelmatig hoe ze hun computer, hun smartphone, hun tv, enzovoort moeten installeren en gebruiken”, zegt Jonathan De Nys, Commercieel Directeur van Krëfel.

Het proefproject start in drie winkels in Schoten, Wilrijk en Gent (Rooigem). Na een evaluatie volgen mogelijk andere vestigingen. De cheque kan gebruikt worden in de regio’s waar IT-studenten van BEEGO actief zijn. Dat is vooral rond Antwerpen, maar ook in Gent, Brugge en Leuven zijn volgens het bedrijf veel studenten beschikbaar.