Vrouw bezoekt man in ziekenhuis en vergeet waar auto staat: “Wie zag mijn Volvo?”

Roeselare / Ardooie - Monique Pollet uit Koolskamp is op zoek naar haar auto die ze vrijdag achterliet in Roeselare. De vrouw is vergeten waar ze haar zilverkleurige Volvo V50 geparkeerd heeft.

“Normaal rijdt ze nooit met de auto, maar nu kan ze niet anders omdat haar man in het ziekenhuis ligt na een ernstig ongeval”, zegt Tina Meese, een vriendin van Monique Pollet. Luc Dorny (66), de man van Monique, raakte een tweetal weken geleden zwaargewond bij een ongeval met een quad in Langemark-Poelkapelle. “Het gaat nog altijd niet goed met hem en Monique ging hem vrijdag bezoeken in de Wilgenlaan. Daarna ging ze nog een koffie drinken in de Koornbloem in de Ooststraat. ’s Avonds belde ze dat ze haar wagen niet meer vond. Ze was aan de achterkant van het station, dus we denken dat ze hem daar moet hebben geparkeerd.”

Monique en haar vrienden denken niet dat de wagen gestolen is. De invalide vrouw is wat vergeetachtig, vooral sinds het ongeval van haar man waar ze constant aan denkt. “Hij moet een tweede schedelboring ondergaan en zijn linkerarm is verlamd. Het gaat niet goed”, zegt Tina. “Drinken doet Monique niet, dus daaraan ligt het niet.”

Op de achterruit van de zilvergrijze Volvo V50 kleeft een gelijkaardige sticker als op de auto op de foto. Foto: gsd

De vrienden gingen reden intussen de hele staf af. “We hebben overal gezocht, maar we vinden hem nergens, daarom vragen we om hulp.” Op de achterruit kleeft een grote zwarte sticker van seingeversclub Rikko. Er werd ook aangifte gedaan bij de politie. Wie de wagen ziet staan, kan contact opnemen met Tina op het nummer 0479-66.64.09.