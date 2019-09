Drie dodelijke slachtoffers bij schietincident in Nederland

Bij een schietincident in Dordrecht, in het zuiden van Nederland, zijn maandagavond volgens plaatselijke media drie dodelijke slachtoffers gevallen.

Het incident vond maandagavond plaats in de straat Heimerstein, meldt de Nederlandse politie. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er exact zijn, en in welke toestand ze verkeren. Volgens een woordvoerder van de politie vond de schietpartij vermoedelijk plaats in een woning.

Het is goed mis in de #Heimerstein #Dordrecht ...



Minstens 2 ambulances, een traumaheli, 15 politiewagens, een aantal motoren en overal politie.



