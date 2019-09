Amerikaanse Democraten zetten nieuwe stap richting afzettingsprocedure tegen president Trump

De Democraten in het Amerikaanse Congres hebben maandag weer een stap gezet in de richting van een mogelijke afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Het is een optie die de oppositie in het Amerikaanse parlement nog altijd verdeelt, een jaar voor de nieuwe presidentsverkiezingen.

De machtige commissie van Justitie van de Volksafgevaardigden die door de Democraten wordt beheerst, moet donderdag een onderzoek openen om te zien of een impeachmentprocedure tegen de president kans op slagen heeft. Dat heeft commissievoorzitter Jerry Nadler maandag gezegd. De leden van de commissie moeten zich uitspreken over een resolutie die de te volgen procedure verheldert zodat kan worden nagegaan of het nuttig is om over een afzetting van Trump te stemmen.

Russische inmenging, belangenvermenging en druk op Oekraïne

Volgens Jerry Nadler gaat het onderzoek van de parlementsleden over een breed scala van onderwerpen. Zo zal het in eerste instantie gaan over de druk die Trump zou hebben uitgeoefend op het onderzoek over de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en of hij zich dus schuldig heeft gemaakt aan inmenging in de rechtsgang.

Het onderzoek gaat ook over de mogelijke belangenvermenging betreffende de inkomsten van Trump uit hotels en vastgoed sinds hij in het Witte Huis zijn intrek nam. En het zal ook gaan over het uitkeren van zwijggeld aan vroegere maîtresses tijdens de campagne van 2016, wat dan weer een inbreuk kan zijn op de wetgeving over de financiering van verkiezingscampagnes.

Daarnaast hebben de Democraten maandag ook een onderzoek laten opstarten over de mogelijke druk die het Witte Huis heeft uitgeoefend op Oekraïne. Ze verdenken Trump en zijn advocaat Rudy Giuliani met name ervan om druk te hebben uitgeoefend op dat land om elementen te leveren om de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden (die belangen heeft in een Oekraïense gasmaatschappij) in een lastig parket te brengen.

Weinig kans op slagen

De Democraten proberen al maanden een impeachmentprocedure op te starten om de president af te zetten, al is zo’n poging hoogstwaarschijnlijk ten dode opgeschreven door het verzet van de Republikeinse meerderheid in de Senaat.