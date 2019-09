Duitse politiek staat op z’n kop na benoeming NPD-burgemeester: “Samenwerken met nazi’s? Nooit!”

Het dorpje Waldsiedlung is niet meteen een plek waarvan Duitse toppolitici wakker liggen, maar nu wel. In het dorp niet ver van Frankfurt is een lid van NPD burgemeester geworden. De NPD is een partij met “neonazistische ideologische linken”. Stefan Jagsch werd benoemd met steun van lokale christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen. Omdat er geen tegenkandidaat was.

De opschudding in Duitsland is groot en het nieuws werd gisteren wereldwijd opgepikt. Een “neonazi” is verkozen tot voorzitter van de zevenkoppige gemeenteraad van Waldsiedlung in de centraal gelegen staat Hesse. Tot de benoeming van Stefan Jagsch wist haast niemand het dorp met 2.650 inwoners liggen. Opmerkelijk is dat de man gesteund werd door alle verkozen raadsleden. Ook die dus van CDU, SPD en FDP. De twee eerste vormen de grote coalitie in de Bundestag. De lokale leden werden onmiddellijk op het matje geroepen. De voorzitster van de CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, eiste dat zijn aanstelling vernietigd zou worden. De secretaris-generaal van de partij sprak van een “absolute schande”. Bij de SPD was de verontwaardiging niet minder. “De partij heeft een duidelijke positie. We werken niet samen met nazi’s! Nooit! Op welk niveau dan ook. Deze beslissing is fout en niet te verantwoorden. Die moet onmiddellijk vernietigd worden.” De lokale leden verdedigden zich met het argument dat Jagsch de enige kandidaat was. Jagsch zelf reageerde op de kritiek door te stellen dat hij met iedereen zou samenwerken in het belang van het dorp.

Leven gered door Syriërs

Bij de lokale verkiezingen in Duitsland boekte extreemrechts vooral in het oosten vooruitgang die vooral op het conto van Alternative für Deutschland (AfD) te schrijven was. De Nationaldemokratische Partei Deutschlands is nog een serieuze stap verder naar rechts dan AfD. In 2016 weigerde het Grondwettelijk Hof de partij te verbieden. Er was sprake van “duidelijke linken met neonazisme” en dat “antisemitisme een structureel element van de ideologie van de partij is”. Geconcludeerd werd dat het een “anti-grondwettelijke” partij is, maar niet bij machte om het democratisch bestel van Duitsland te bedreigen. De landkaart van Duitsland omvat volgens NDP alle gebieden die na de Tweede Wereldoorlog de grenzen vormden, bevat ook Oostenrijk en loopt door tot in Polen. Voor de partij zijn de geallieerden “massamoordenaars” en was het bombardement van Dresden ook een holocaust. Al tien jaar eist de partij voor het nationale voetbalelftal een volledig blanke Mannschaft en toen Barak Obama werd verkozen klonk het dat een “alliantie van joden en zwarten het Witte Huis had veroverd”. Bij de protesten tegen de opvang van immigranten de voorbije jaren was de partij altijd nadrukkelijk aanwezig. Op hun spandoeken werden migranten “wetteloze primaten” en “bijstand opslokkende toeristen” genoemd. In 2016 had Jagsch een zwaar verkeerongeval. Hij kon uit het wrak gehaald worden en werd gered door EHBO door twee toevallig passerende Syrische vluchtelingen. De partij bedankte hen voor hun “humane daad”.