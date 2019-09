Nieuwe ‘Thuis’-generiek was een zware bevalling om te filmen: “Paar keer van de trapjes geknald”

De nieuwe begingeneriek van de populairste soap van Vlaanderen ging de voorbije weken al vaak over de tongen, vooral dankzij de parodieën die al werden gemaakt. En hoewel de personages van ‘Thuis’ in de echte generiek in minder dan veertig seconden worden voorgesteld, duurde het een poosje voor alles was ingeblikt. An ‘Sam’ Vanderstighelen en Jeroen ‘Tim’ Lenaerts moesten “tien tot vijftien keer heen en weer lopen” tot ze het goede tempo te pakken hadden. En dat levert grappige achter-de-schermenbeelden op.