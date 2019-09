Fransen nemen het op voor hun ‘first lady’ na zoveelste Braziliaanse belediging: wie Brigitte aanvalt, valt Frankrijk aan

Het zit er al sinds de G7-top in het Franse Biarritz, eind augustus, bovenarms op tussen de Franse president Macron en diens Braziliaanse collega Bolsonaro. Maar met hun persoonlijke aanvallen op het uiterlijk van Brigitte Macron – “ze is écht lelijk”, of nog “het is niet omdat je met een draak slaapt dat je ook een expert in branden blussen bent” hebben de Braziliaanse politici ook de gewone Fransman in zijn eer geraakt.