Pandatweeling van Pairi Daiza wordt iedere 48 uur gewisseld: zo doen de verzorgers dat zonder dat mama Hao Hao iets door heeft

De tweelingpanda in Pairi Daiza groeit als kool, maar de verzorgers hebben het intussen een stuk moeilijker om de twee baby’s om de 48 uur te wisselen. Was pandamoeder Hao Hao vlak na de geboorte nog gemakkelijk af te leiden met een bamboestok en wat honing, dan komt er nu al een grotere truc aan te pas om haar baby’s bij haar weg te halen voor verzorging. “Het is niet meer zo simpel als in het begin, omdat de moeder steeds krachtiger wordt”, klinkt het in Pairi Daiza.