De ultieme optie voor Boris: aftreden en Corbyn de kastanje uit het vuur laten halen

Het Britse parlement komt vanavond voor het laatst in vijf weken samen. Laatste punt op de agenda is opnieuw een stemming over de vraag van Boris Johnson om zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De premier wil dat omdat vandaag ook een wet de koninklijke handtekening krijgt die een no deal-Brexit onmogelijk moet maken. Die bepaalt ook dat de premier – als er geen akkoord is tegen half oktober – extra onderhandelingstijd van de EU moet vragen. Johnson zal – nog – geen vervroegde verkiezingen krijgen. Maar hij zei nogmaals dat hij ook geen extra tijd zal vragen. Die twee combineren hoeft niet tegenstrijdig te zijn. Johnson zal wel moeten kunnen toveren.