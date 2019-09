Waterpistoolruzie tussen kraampjeshouders aan basiliek Scherpenheuvel

Scherpenheuvel - Het zit er bovenarms op tussen twee kraampjeshouders in Scherpenheuvel. Zaterdagavond schoot een uitbater van een kraampje met een waterpistool op een concurrente. De vrouw zegt dat in het pistool iets anders zat dan water, want ze kreeg prompt een allergische reactie.

De politie heeft een onderzoek geopend. “Er is zaterdagavond een incident geweest aan de basiliek”, zegt korpschef Jan Vanhauwere. “Net voor middernacht diende de uitbaatster van een kraampje een klacht in omdat een andere uitbater met een waterpistool had geschoten. Wat er in dat pistool zat, wordt nog onderzocht.”

De andere kraamuitbaters wensten niet te reageren. Het is wel niet de eerste keer dat er hommeles is in Scherpenheuvel. In 2014 waren er ook klachten bij de politie omdat sommige uitbaters zich volgens anderen “niet aan de regels hielden van wat ze mochten verkopen”. En ruim tien jaar geleden hadden twee uitbaters er ook jarenlang ruzie over de prijs van de kaarsen en de standplaats van hun kraam.