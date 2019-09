Badstad wil uitbaters strandbars behoeden voor opbod van ‘avonturiers’, maar die zijn er niet gerust op

Blankenberge -

Er is meer duidelijkheid over de nieuwe toekenningsprocedure voor de strandbars vanaf volgende zomer. Niet iedereen zal kunnen meedoen: eerst moeten kandidaten de selectieprocedure op basis van kwaliteit en ervaring doorlopen. Avonturiers zonder ervaring vallen uit de boot. Al is dat voor de stranduitbaters nog altijd geen garantie voor een plaatsje.