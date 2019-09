Steeds meer SUV’s op Belgische wegen: milieueffect van de afname aan dieselwagens volledig tenietgedaan

We danken onze oude diesels massaal af, en toch blijft de CO2-uitstoot stijgen. Dat blijkt uit cijfers van Transport & Environment (T&E), een Europese milieuorganisatie. Want eenmaal in het autosalon, kiezen we voor een grotere en vervuilendere SUV. “Mama’s die hun kinderen afzetten aan de schoolpoort, voelen zich daar gewoon veiliger in.”

Eén op de drie auto’s op de Europese wegen is een SUV. Dat is een vervijfvoudiging in tien jaar tijd. En als het zo doorgaat, klimt dat aantal tegen 2021 naar 4 op de 10. Daar zitten we in België al bijna ...