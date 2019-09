Jongetje wordt gepest met ontwerp van T-shirt, maar dat is buiten zijn favoriete sportclub gerekend

Een jongen die gepest werd door zijn klasgenootjes nadat hij naar school kwam in een T-shirt met daarop een zelfgemaakt logo van zijn favoriete ‘American football’-team, dat van de universiteit van Tennessee, heeft de dag van zijn leven beleefd. De universiteit heeft zijn ontwerp namelijk gebruikt als officiële merchandise.

De leerlingen van de Altamonte-lagere school in Florida mochten onlangs één dag in het shirt van hun favoriete sportteam naar de klas komen. De jongen had echter geen officiële merchandise van het team van de universiteit van Tennesse, dus tekende hij zelf het logo en bracht dat met veiligheidsspelden zelf aan op een oranje T-shirt.

“Hij was ZO OPGEWONDEN dat hij me zijn shirt kon tonen”, schrijft zijn leerkracht op Facebook. “Maar na de lunch kwam hij naar mijn klas, legde zijn hoofd op mijn bureau en begon te huilen. Een paar meisjes hadden hem uitgelachen. Hij was er kapot van.”

Zijn leerkracht deelde het verhaal op Facebook, waar het werd opgemerkt door officials van de Universiteit van Tennessee. Niet alleen kregen de jonge fan en zijn klasgenoten een heleboel merchandische, maar de universiteit gebruikte het logo van de jonge fan ook op een nieuw T-shirt dat te koop wordt aangeboden op de website. Bovendien gaan alle opbrengsten naar een goed doel tegen pesten op school.

I was touched to learn of a young Florida school student’s heart for the University of Tennessee, and I LOVED his imagination behind designing his own shirt. So many of us admire his love for UT and it’s awesome to see everyone step up to send him some UT gear!#EverywhereUT pic.twitter.com/83YqjzBxag — UT Interim President Randy Boyd (@UT_President) September 5, 2019

Share in a Florida elementary student's Volunteer pride by wearing his design on your shirt too! Pre-order today for a late September expected delivery. A portion of proceeds from every shirt sold will be donated to @STOMPOutBullyng .https://t.co/NdnTtYREFL pic.twitter.com/OeTZvgC09Y — VolShop (@UTVolShop) September 6, 2019

“Toen ik hem zei dat zijn ontwerp gebruikt werd en dat andere mensen het wilden dragen, viel zijn mond open. Zijn zelfvertrouwen groeide meteen”, aldus zijn leerkracht. Volgens de universiteit was de vraag naar het shirt zelfs zo groot dat de website tijdelijke crashte.