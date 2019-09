Ex-gynaecologe bleef acht jaar lang patiënten behandelen. Tot er een vrouw overleed

Leuven / Oud-Heverlee -

Het Leuvense parket eist twee jaar celstraf voor een ex-gynaecologe, die na haar schrapping door de Orde der Artsen nog acht jaar lang in het geheim patiënten bleef ontvangen. “Ik was bang om het aan mijn ouders te vertellen”, is het excuus van Ingrid V.M. (59). Pas toen een van haar patiënten overleed, kwam het bedrog aan het licht.