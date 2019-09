Crisisoverleg bij Lokeren na dramatische seizoenstart in 1B

Bij Lokeren is het vijf voor twaalf. Nu al. De degradant uit 1A staat na vijf speeldagen nu ook laatste in 1B. Eén op vijftien, amper één doelpunt gemaakt. Pijnlijk. Na de nederlaag in Virton (4-0) volgde gisteren crisisoverleg. Het bestuur sluit de rangen en behoudt, net als de spelersgroep, het vertrouwen in trainer Glen De Boeck. Geduld is een schone deugd.