Van het doel naar de bank

25 jaar is ze pas. En normaal zou ze volgende zondag in de FA Women’s Super League tussen de doelpalen staan bij topclub Chelsea, in de seizoenopener tegen stadsrivaal Tottenham Hotspur. Zou. Want Lizzie Durack ruilt het doel voor de bank. Een échte bank, voor alle duidelijkheid.

Ondanks het feit dat de ‘goalie’ met Chelsea de hele voorbereiding meemaakte, besloot de Britse doelvrouw onverwacht om met topvoetbal te stoppen. Ze ruilt haar voetbalschoenen voor een topjob in de Londense City bij de Amerikaanse bankreus Goldman Sachs, waar ze aan de slag gaat op de afdeling ‘capital introduction and consulting’.

Dat Durack meer gaat verdienen als debutante bij Goldman Sachs dan als profvoetballer bij Chelsea, speelde mee in haar keuze: “Ik zwom bij Chelsea niet in het geld. Ik had een gewoon loon waarmee ik kon leven.” Toch waagt Durack de overstap naar The City naar eigen zeggen niet alleen voor het geld: “Geld is eerder een gevolg dan een oorzaak van mijn beslissing. Ik miste in het vrouwenvoetbal de intellectuele prikkeling die er in de financiële wereld wel is. Als het mij alleen maar om het geld was te doen, had ik vroeger nooit voor het voetbal gekozen.”(nta)