Rode Duivels bezorgen Schotland twee keer op een jaar tijd zwaarste thuisnederlaag sinds jaren ‘70

Onder regie van een alweer geniale Kevin De Bruyne hebben de Rode Duivels maandagavond in Glasgow Schotland voor de derde keer in amper een jaar tijd een zware nederlaag toegediend.

Na drie assists en een doelpunt van KDB werd het 0-4 in Hampden Park, dezelfde score als vorig jaar in de oefeninterland. Dat was de zwaarste thuisnederlaag voor de Schotten sinds de 0-5 nederlaag tegen Engeland in februari 1973, nu meer dan 46 jaar geleden dus. Tussendoor werd er in Brussel met 3-0 gewonnen.

De Rode Duivels wonnen intussen al zes keer op rij tegen de Schotten en in die wedstrijden kon Schotland geen enkele keer scoren. Hun laatste treffer tegen ons land dateert nu reeds van 2001, toen er eveneens in Hampden Park 2-2 werd gelijkgespeeld in de kwalificaties voor het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Drie jaar eerder speelden de Schotten met het WK in Frankrijk hun voorlopig laatste grote toernooi. Ook in deze kwalificatiecampagne zijn ze zo goed als uitgeschakeld, maar in de play-offs krijgen ze volgend jaar een nieuwe kans.

Voor de laatste zege van Schotland tegen België moeten we al teruggaan naar oktober 1987.