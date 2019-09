Boris Johnson krijgt vervroegde verkiezingen niet goedgekeurd, parlement opgeschort

De Britse premier Boris Johnson is er in de nacht van maandag op dinsdag niet in geslaagd om vervroegde verkiezingen – die hij op tafel had gelegd naar aanleiding van de naderende Brexit-deadline op 31 oktober – goedgekeurd te krijgen in het parlement. Dat parlement werd vervolgens, onder rumoerig protest, ontbonden en zal pas op 14 oktober opnieuw samenkomen. Johnson bleef erbij dat zijn regering intussen “zal doorzetten om een deal te onderhandelen en voorbereidingen zal treffen om de EU te verlaten zonder”, ondanks de goedkeuring van een wet die hem verplicht om in dat laatste geval uitstel te vragen.

De Britse eerste minister Boris Johnson verzekerde maandagavond in het Lagerhuis dat hij geen nieuw uitstel zal vragen aan de Europese Unie voor de uitstap uit de Europese Unie, ondanks een wet die goedgekeurd is door het parlement. Johnson had zich fors tegen de wet gekant, omdat die hem dwingt om een nieuw uitstel voor de Brexit te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord met de Europese Unie (EU) uit de bus komt. De Conservatieve premier liet al optekenen “dat hij nog liever dood in een gracht ligt” dan in Brussel nieuw uitstel te moeten vragen.

De Britse premier beschuldigde de oppositie ervan “de wil van het volk” te dwarsbomen door nog eens uitstel te vragen. “De mensen in dit land hebben genoeg” van de discussies in het parlement, stelt hij. Johnson riep op tot vervroegde verkiezingen op 15 oktober.

Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn zei tijdens een debat in de nacht van maandag op dinsdag dat zijn collega’s niet “in de val van de premier” zouden trappen. Volgens hem drijft Johnson het land “naar de afgrond” met een Brexit zonder akkoord. Hij betreurt dat vooral de armste en meest kwetsbare mensen daar het slachtoffer van zullen worden.

Geen vervroegde verkiezingen

Na verhitte discussies, stemden 293 parlementsleden voor en 46 tegen Johnsons motie voor vervroegde verkiezingen, naast talloze onthoudingen. Johnson raakte niet aan de vereiste steun van minstens twee derde van de parlementsleden, of 434 stemmen.

Johnson reageerde: “Ik spoorde het parlement aan om het volk te vertrouwen, maar alweer denkt de oppositie dat ze het beter weet. Ze willen de Brexit opnieuw uitstellen. Ze hebben niet alleen geweigerd om de weg vooruit te kiezen, ze hebben nu twee keer het Britse volk hun inbreng via een verkiezing ontzegd.”

“Nu zal het parlement opgeschort worden tot midden oktober”, aldus Johnson, die zei te hopen dat de oppositie die tijd zou gebruiken om “te reflecteren”. “Ongeacht hoeveel manieren dit parlement uitvindt om mijn handen te binden, ik ga strijden om een overeenkomst te bereiken in het nationale belang. Deze regering zal Brexit niet langer uitstellen.”

“Ze kunnen zich niet voor eeuwig verbergen”, richtte Johnson zich tot Corbyn. “Het moment zal komen wanneer het volk eindelijk zijn kans zal krijgen om zijn oordeel te leveren.”

Eerder hadden partijleden van Johnson gesneerd dat Corbyn geen verkiezingen wilde omdat hij bang is die te verliezen. Corbyn argumenteerde dat hij weigerde vervroegde verkiezingen goed te keuren als een “rampzalige no-deal” nog op tafel ligt.

“Shame on you!”

Na de stemming en afsluitende toespraken werd omstreeks 1.20 uur plaatselijke tijd de officiële procedure aangevat om het parlement te ontbinden. “Speaker” of voorzitter van het Lagerhuis, de conservatief John Bercow, merkte op dat “hij gerust zijn rol wil spelen” in de ceremonie, maar erop wilde wijzen dat dit “geen typische, standaard of normale opschorting is, dit is een van de langste in decennia en vertegenwoordigt een daad van uitvoerende fiat”. Dat kwam hem op snerende commentaren van Conservatieve parlementsleden te staan, die vervolgens het parlement verlieten terwijl Labour-leden “Shame on you!” scandeerden.

Verschillende oppositieleden hielden papieren met de woorden “Silenced” omhoog: in hun ogen heeft Johnson het parlement het zwijgen opgelegd om zijn eigen Brexit-visie te forceren. Sommigen probeerden Bercow fysiek tegen te houden toen hij naar het Hogerhuis wilde stappen. Terwijl Bercow in het Hogerhuis de opschorting in aanwezigheid van de Conservatieven officieel maakte, bleven de oppositieleden uit protest in het Lagerhuis, waar ze ‘Red Flag’, ‘Jerusalem’, ‘Flower of Scotland’ en ‘Bread of Heaven’ zongen.

Bij zijn terugkeer in een parlement dat aan Conservatieve kant zo goed als leeg bleef, en een rumoerige oppositie aan de andere kant, bevestigde Bercow de opschorting, waarna de Labour-leden zijn hand kwamen schudden en het gebouw verlieten.

Conservatieven veroordeelden achteraf zowel het gedrag van de “partijdige” Bercow als van de oppositieleden, terwijl die laatste dan weer de Tory’s onder vuur namen.

