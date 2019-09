Pas heraangelegd kruispunt zaait verwarring en dat is allemaal de schuld van een klein heuveltje

Leuven - In Kessel-Lo bij Leuven veroorzaakt de nieuwe inrichting van het kruispunt tussen de Holsbeeksesteenweg en de T.W. Wilsonlaan erg veel verwarring.

Sinds het kruispunt enkele weken geleden opende, reden tientallen auto’s die vanuit de T.W. Wilsonlaan willen afslaan naar rechts, over het fietspad. Met zeer gevaarlijke situaties tot gevolg, want op dat fietspad rijden fietsers in beide richtingen. Ettelijke botsingen werden de voorbije weken maar nipt vermeden. Zelfs nadat er een bord werd aangebracht dat het om een fietspad ging en in het groenperk ook extra pijlen werden aangebracht om aan te geven dat auto’s langs links moeten, blijven bestuurders in de fout gaan.

Niet verwacht

“Het is enorm vreemd wat er gebeurt, we hadden dit echt niet verwacht”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “Het probleem blijkt te liggen bij een klein heuveltje in de weg, vlak voor het kruispunt. Dat heuveltje maakt dat automobilisten de aansluiting van de weg op de rode kleur van het fietspad niet goed zien als ze aan komen rijden, en denken dat het een afslag is. En het fietspad is nét breed genoeg voor een auto.”

De stad is nu van plan om sneller dan voorzien fietssuggestiestroken aan te brengen in de T.W. Wilsonlaan in de hoop dat dat de leesbaarheid van het kruispunt nog verbetert. “Ik denk ook dat het duidelijker zal worden wanneer de groendienst haar werk heeft gedaan in het groenperkje. Dan zal het fietspad sowieso smaller ogen”, aldus Vansina.

