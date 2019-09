Bleke Duitsers met moeite voorbij Noord-Ierland maar ze scoorden wel de mooiste goal van de avond

Neen, Duitsland is nog niet waar het hoort te zijn. Ook gisteravond kostte het bloed, zweet en tranen om voorbij Noord-Ierland te geraken. Maar de mooiste goal van de avond was wel van Duitse makelij.

De tweede helft was nog maar nauwelijks op gang gefloten toen linksachter Marcel Halstenberg, speler van RB Leipzig, een verschroeiende volley met links richting Noord-Iers doel liet vertrekken. Doelman Peacock-Farrell, wat een naam, had geen schijn van een kans tegen het schot van Halstenberg voor wie het zijn eerste doelpunt in dienst van de Mannschaft betekende. Duitsland won uiteindelijk met 0-2 met nog een doelpunt in blessuretijd.