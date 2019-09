Antwerpenaar bezoekt 50 apothekers om pijnstiller te vinden voor zijn vrouw: “We moeten naar het buitenland”

Rumst -

Maar liefst vijftig apothekers. Zoveel zaken heeft een radeloze Marc Verbruggen uit het Antwerpse Reet vorige week bezocht. Sinds zijn vrouw zes jaar geleden werd geopereerd aan haar knieën, heeft de dame regelmatig ontzettend veel pijn. De enige pijnstiller die haar kan helpen is OxyNorm, maar die is erg moeilijk verkrijgbaar in ons land. “We moeten naar het buitenland”, klinkt het bij de man. “Maar daar krijg je ook maar twee doosjes mee per keer.” Verbruggen kon tijdens zijn zoektocht uiteindelijk één doosje bemachtigen.