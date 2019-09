Efteling wordt pak duurder tijdens drukste periodes: zo veel stijgt de ticketprijs

De prijs van een ticket voor de Efteling, het populaire pretpark in het Nederlandse Kaatsheuvel, wordt afhankelijk van de periode waarin je het park bezoekt. Hoe drukker, hoe duurder. De prijswijziging gaat in vanaf februari volgend jaar.

Wie op dit moment online een ticket boekt voor de Efteling, betaalt daar 38 euro voor (en 40 euro in het hoogseizoen). Aan de kassa betaal je 2 euro meer.

Vanaf februari volgend jaar worden de prijzen afhankelijk van hoe druk het is in het park. In de “rustigste” periodes kost een ticket online 36 euro en aan de kassa 38. Voor “rustige” periodes is dat respectievelijk 39 en 41 euro en op “gezellig drukke” momenten 41 en 43 euro. De drukste periodes zijn ook de duurste, met 43 en 45 euro. Welke data bij de verschillende periodes horen, wordt in januari 2020 aangekondigd.

“We weten dat onze gasten meer genieten als het niet zo druk is in het park”, zegt parkdirecteur Coen Bertens. “Daarom proberen we de mensen te stimuleren om op rustigere periode naar hier te komen. Hiermee hopen we dat er minder erg drukke dagen zijn.”

bekijk ook

Uitgetest: deze attracties zijn de moeite waard in de Efteling

Efteling moet paardenshow stopzetten nadat dierenactivisten arena betreden