Circusvoorstelling neemt tragische wending nadat tijger uit zijn kooi ontsnapt

Een circusvoorstelling in het Chinese Xinxiang is afgelopen vrijdag uitgedraaid op een drama. Tijdens de show was een tijger erin geslaagd om uit zijn kooi te ontsnappen. De temmers probeerden het roofdier nog op andere gedachten te brengen met behulp van een stok, maar dat kon niet baten. Het publiek raakte in paniek, maar onder de aanwezigen vielen er geen gewonden.