Brandweer moet uitrukken voor… koppige gans

Diksmuide - De brandweer van Diksmuide kreeg dinsdagochtend een bijzondere opdracht binnen. Om 9.20 uur werd gemeld dat er een koppige gans rondliep in een wijk in de doodlopende Luzernestraat.

Hoewel het om een doodlopende straat ging, hinderde het dier wel het verkeer en bovendien is er in de straat ook een onthaalmoeder gevestigd en komt er ook een belbus langs.

Omdat de gans echt van geen wijken wilde weten, kwamen twee brandweermannen ter plaatse om het dier te vangen. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk kon de gans toch vrij vlot gevat worden. Bovendien werd snel duidelijk uit welke weide de gans was ontsnapt en kon ze herenigd worden met haar soortgenoten. Om 10 uur was de brandweer terug in de kazerne.