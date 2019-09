Sonja (61) was 33 jaar lang verslaafd aan drugs en dronk twee flessen whisky per dag: “Een wonder dat ik hier nog rondloop”

Deurne -

“Noem het en ik heb het gebruikt”, zegt Sonja, de getuige uit Deurne, vanavond in Durf Te Vragen het nieuwe programma met Siska Schoeters op Eén. Joints, cocaïne, speed, heroïne, rohypnol, xanax, opium … en twee flessen Jack Daniel’s per dag. “Ik was 33 jaar verslaafd. Het is een wonder dat ik hier nog rondloop.”