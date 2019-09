Al meer dan 25 honden in Noorwegen gestorven aan mysterieuze ziekte

In Noorwegen zijn al meer dan 25 honden aan een mysterieuze darminfectie gestorven. “Ze hebben allemaal dezelfde symptomen, met name braken en bloedige diarree, maar we weten niet of ze aan dezelfde ziekte lijden”, zegt Asle Haukaas van het Veterinair Instituut in Oslo dinsdag. De dierenartsen zoeken naar de oorzaak, maar tot nog toe vruchteloos.