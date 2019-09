Orbans ‘waakhond’ op weg naar Europese topjob: de aartsconservatief die asielzoekers in containers stak

Hij is de man die Viktor Orbans controversiële wetten schreef. Die asielzoekers in containerkampen stak, een universiteit uit Boedapest deed vertrekken en Hongarije op ramkoers bracht met Europa. Nu mag de aartsconservatieve Laszlo Trocsanyi, de voormalige Hongaarse minister van justitie, naar de Europese Commissie. Al wordt verwacht dat het Europees Parlement die aanstelling niet gemakkelijk zal maken.

Tot niet zo lang geleden was Laszlo Trocsanyi een diplomaat. Eén die Brussel goed kende, want van 2000 tot 2004 was hij de Hongaarse ambassadeur in België. Maar sinds hij in 2014 aan de slag ging als ...