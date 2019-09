“Bende van boer Charel” voor rechtbank wegens grootschalige drugshandel

De weduwe van boer Charel staat momenteel samen met haar drie zonen en nog veertien anderen terecht wegens grootschalige drugshandel en -productie.

Tijdens huiszoekingen op verschillende locaties in Orp-Jauche, Aalter, Denderleeuw, Antwerpen, Berlare, De Pinte, Ninove en in garageboxen in Antwerpen waren in september van vorig jaar onder meer een drugslab en vijf kilo speed aangetroffen.

Een van de plaatsen waar de speurders binnenvielen, was de hoeve van wijlen Karel Declerck in Lotenhulle (Aalter). De landbouwer, beter bekend als de vereenzaamde boer Charel, werd daar in 1996 gevolgd voor een reportage door Paul Jambers. Zijn ex-echtgenote Vera S. ontkent op de hoogte geweest te zijn van de drugshandel.