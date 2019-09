Stad wil dat vergunning stinkend bedrijf Empro geschorst wordt

Dendermonde - Het stadsbestuur van Dendermonde vraagt dat de deputatie de vergunning van Empro Europe tijdelijk schorst. De firma blijft immers stank veroorzaken.

Het stadsbestuur volgt het geurprobleem bij Empro Europe in Vosmeer van nabij. “Al sinds de opstart van het bedrijf regent het klachten over stank”, zegt schepen van Leefmilieu Marius Meremans (N-VA). “Die klachten zijn in de loop der jaren alleen maar toegenomen, ondanks dat het bedrijf al maatregelen nam om de geurhinder tot een minimum te beperken. Hoewel het bedrijf altijd geprobeerd heeft te communiceren met de klagende bewoners, lijkt er momenteel geen permanente oplossing in de maak.”

De stad stelt zich vragen over de genomen maatregelen en hun doeltreffendheid. “Er kan niet ontkend worden dat er nog altijd sprake is van ernstige geurhinder. We vragen aan het provinciebestuur om te laten weten welke maatregelen ze de afgelopen jaren heeft opgelegd. Bijkomend vragen we om een onderzoek op te starten naar aanleiding van de sterke stijging van het aantal klachten deze zomer en we dringen aan op een blijvende en definitieve oplossing om de hinder weg te nemen.”

Tot slot vraagt het schepencollege dat de deputatie een tijdelijke schorsing van de vergunning onderzoekt. “Omdat de maatregelen klaarblijkelijk onvoldoende zijn om de geurhinder weg te nemen”, besluit Meremans.

Vanavond infomoment

Actiecomité Bad Smell Hoogveld organiseert dinsdag om 20 uur een infomoment in de parochiezaal in de Spoorwegstraat.