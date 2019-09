Didier Reynders krijgt Justitie als portefeuille in Europese Commissie

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR) wordt in de nieuwe Europese Commissie bevoegd voor Justitie. Dat heeft de nieuwe voorzitter van de Commissie, de Duitse Ursula von der Leyen, dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Reynders werd de voorbije dagen nadrukkelijk genoemd als kandidaat voor de portefeuille Begroting, maar krijgt nu dus Justitie toegewezen. Als Europees commissaris wordt hij ook bevoegd voor de rechtsstaat. In het licht van de lopende procedures tegen Polen en Hongarije krijgt Reynders daarmee een aanzienlijke verantwoordelijkheid.

De voorbije jaren toerde Reynders als minister reeds Europa rond met zijn voorstel om een mechanisme in te voeren dat de naleving van de principes van de rechtsstaat in alle Europese lidstaten periodiek tegen het licht houdt.

Drie ondervoorzitters

Von der Leyen heeft drie ondervoorzitters aangesteld. Het gaat om bekende gezichten, die ook deel uitmaken van de vorige Commissie: de Deense Margrethe Vestager, die verantwoordelijk wordt voor digitale industrie, de Nederlander Frans Timmermans, die ‘klimaat-commissaris’ is, en de Let Veldis Dombrovskis, die bevoegd is voor sociale economie.

In totaal zitten er 14 mannen en 13 vrouwen in de nieuwe Europese Commissie. Het Verenigd Koninkrijk heeft geen kandidaat meer voorgesteld omdat de regering in Londen ervan uitgaat dat de Brexit voltrokken zal zijn tegen 1 november, wanneer de Commissie van Von der Leyen aantreedt.