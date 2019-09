Lukaku derde beste verdiener in Serie A, Ronaldo op eenzame hoogte

La Gazzetta dello Sport heeft zoals elk jaar de lonen van de voetballers in de Serie A bekendgemaakt. Zoals verwacht staat Cristiano Ronaldo op eenzame hoogte als het over salaris gaat. Landskampioen Juventus - veruit de beste betaler in Italië - geeft de Portugees elk jaar maar liefst 31 miljoen euro netto. De kloof met de rest is enorm. De Nederlandse verdediger Matthijs de Ligt verdient 8 miljoen euro per jaar (+ 4 miljoen euro aan bonussen). Romelu Lukaku krijgt een jaarsalaris van 7,5 miljoen euro en doet daar nog eens 1,5 miljoen euro aan bonussen bovenop.

De andere Belgen dan. Dries Mertens (Napoli) is met vier miljoen euro netto per jaar één van de grootverdieners bij Napoli. Radja Nainggolan leverde in door van Inter naar Cagliari te trekken. Zijn loon zakte van 4,5 miljoen euro naar 3 miljoen euro. Bij Lazio hebben Jordan Lukaku en doelman Silvio Proto elk een jaarloon van één miljoen euro. Rode Duivel Timothy Castagne krijgt van Atalanta 550.000 euro per jaar. Dat is amper de helft van zomertransfer Malinovskyi (ex-Genk) die 1 miljoen euro vangt.

De grootverdieners van de Serie A:

1. Cristiano Ronaldo (Juventus): 31 miljoen

2. Matthijs de Ligt (Juventus): 8 miljoen (+4 miljoen bonussen)

3. Romelu Lukaku (Inter): 7,5 miljoen (+1,5 miljoen aan bonussen)

4. Adrien Rabiot (Juventus): 7 miljoen euro (+2 miljoen aan bonussen)

5. Gonzalo Higuain (Juventus): 7,5 miljoen euro

6. Paulo Dybala (Juventus): 7,3 miljoen euro

7. Aaron Ramsey (Juventus): 7 miljoen euro

8. Miralem Pjanic (Juventus): 6,5 miljoen euro

9. Gianluigi Donnarumma (AC Milan): 6 miljoen euro

9. Douglas Costa (Juventus): 6 miljoen euro

9. Mario Mandzukic (Juventus): 6 miljoen euro

9. Sami Khedira (Juventus): 6 miljoen euro

9. Diego Godin (Inter): 6 miljoen euro

9. Kalidou Koulibaly (Napoli): 6 miljoen euro

Opvallend: Juventus spendeert maar liefst 294 miljoen euro aan spelerslonen per seizoen. Tussen de landskampioen en de rest van Italië gaapt een gigantische kloof. Ter vergelijking: de rest van de top vijf - Inter (139 miljoen euro), AS Roma (125 miljoen euro), AC Milan (115 miljoen euro) en Napoli (103 miljoen euro) geeft niet eens de helft uit van Juve. Atalanta Bergamo, vorig jaar vierde in de Serie A, doet het met een loondbudget van ‘amper’ 36 miljoen euro.

Budget aan lonen

1. Juventus: 294 miljoen euro

2. Inter: 139 miljoen euro

3. AS Roma: 125 miljoen euro

4. AC Milan: 115 miljoen euro

5. Napoli: 103 miljoen euro

6. Lazio: 72 miljoen euro

7. Torino: 54 miljoen euro

8. Fiorentina: 50 miljoen euro

9. Cagliari: 44 miljoen euro

10. Bologna: 41 miljoen euro

11. Genoa: 40 miljoen euro

12. Sampdoria: 36 miljoen euro

13. Atalanta: 36 miljoen euro

14. Sassuolo: 35 miljoen euro

15. Lecce: 32 miljoen euro

16. Parma: 31 miljoen euro

17. SPAL: 30 miljoen euro

18. Udinese: 30 miljoen euro

19. Brescia: 28 miljoen euro

20. Verona: 25 miljoen euro