Eden Hazard traint opnieuw voluit bij Real Madrid: zaterdag eindelijk debuut

Real Madrid bracht dinsdag goed nieuws over Eden Hazard. De recordaankoop van de Koninklijke heeft de groepstraining volledig kunnen afwerken en lijkt dus klaar voor zijn officieel competitiedebuut. Dat zal in principe zaterdagmiddag gebeuren in de thuiswedstrijd tegen Levante.

Hazard blesseerde zich midden augustus aan de rechterdij tijdens de laatste training voor de competitieopener tegen Celta. Er werd toen een onbeschikbaarheid van drie tot vier weken vooropgesteld. Dinsdag tweette Real een foto van Hazard in actie met daarbij de boodschap dat hij, net als James Rodriguez, de groepstraining volledig heeft kunnen afwerken.

De aanvoerder van de Rode Duivels werd ondanks zijn blessure geselecteerd voor de EK-kwalificatieduels tegen San Marino en Schotland maar verliet de selectie al snel om verder te revalideren.

Zonder Hazard haalde Real slechts vijf punten uit zijn eerste drie competitiematchen. Na winst bij Celta (1-3) volgden draws thuis tegen Valladolid (1-1) en op het veld van Villarreal (2-2). Levante, zaterdag tegenstander in Santiago Bernabeu, startte met 6 op 9 iets beter.

Volgende week woensdag (18 september) trekt Real Madrid op de eerste speeldag in de Champions League naar PSG. Vier dagen later volgt een moeilijke verplaatsing in La Liga naar Sevilla.