Man doneert zijn nieren nadat hij hartverscheurend briefje vindt in pakje van eBay

Een Schotse man heeft een nier gedoneerd om het leven van een onbekende te redden nadat hij een hartverscheurend briefje had gevonden in een pakje dat zijn vrouw had besteld op eBay.

Toen de vrouw van Ray Duffy in 2013 een topje bestelde via eBay, zat er bij het pakje een hartverscheurend briefje: de verkoopster schreef dat ze verplicht was om haar spullen te verkopen. Haar man had zijn job verloren omdat hij een niertransplantatie nodig had. De 53-jarige Duffy was zo ontroerd dat hij het briefje bijhield, maar wist niet hoe hij kon helpen.

Tot hij twee jaar later op de radio hoorde vertellen over levende donoren en de knoop doorhakte: hij zou een nier geven om het leven van iemand anders te redden. “Ik had in 2013 al willen helpen, maar ik wist toen niet of dat mogelijk en legaal was. Maar tijdens het beluisteren van dat radioprogramma twee jaar later ging er opeens een lampje branden. Toen wist ik dat ik moest helpen.”

Duffy liet zich in november 2016 registreren, werd daarna maandenlang onderzocht, en in maart 2017 ging de man in een ziekenhuis in Edinburgh onder het mes. “Het was een ontnuchterende ervaring. Ik weet dat niet iedereen hiertoe bereid is: het was ook voor mij een gigantische beslissing, maar het voelde gewoon juist aan.”