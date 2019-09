“Reddingsactie” van veganistische activiste gaat fout: boeren zijn woedend, 90 konijnen moeten afgemaakt worden

Een Britse dierenrechtenactiviste die tijdens een reddingsactie op een Spaanse konijnenboerderij werd beschoten, wordt ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de dood van meer dan 90 konijnen.

De veganistische activiste ‘Mythical Mia’ uit Barcelona claimt dat ze beschoten werd door boze boeren toen ze 16 konijnen redde op een boerderij in het Catalaanse Osona. Op een video die ze deelde op haar Instagram-account, vertel de jonge vrouw het relaas. Volgens de Spaanse politie ging het echter om de impact van een stomp object, niet om een kogel.

De “reddingsactie” van de vrouw ligt bovendien onder vuur bij de inwoners van Osona, die beweren dat meer dan 90 konijnen moesten afgemaakt worden door haar daden. Volgens de Spaanse krant La Vanguardia hadden verschillende konijnen die de vrouw meenam namelijk net geworpen en kregen de achtergelaten kleine konijntjes bijgevolg niet de nodige zorgen van hun moeders. Bovendien zouden vijf (zwangere) konijnen gedood zijn tijdens de actie.

De vrouw ontkent verantwoordelijk te zijn voor de dood van de dieren. “We waren minder dan vijf minuten binnen in die boerderij, en we hebben enkel de konijnen aangeraakt die we gered hebben. En we hebben geen kleine konijntjes achtergelaten zonder hun moeder, want we hebben enkel jonge dieren gered.”

