Bij zijn land was hij niet meer welkom, nu is hij de onverwachte ster van de EK-kwalificaties

Ze wilden hem niet meer bij Israël nadat hij de aanvoerdersband baldadig op de grond gesmeten had. Maar toch is de 32-jarige aanvaller Eran Zahavi de enige échte ster van deze EK-kwalificaties. De Israëliër scoorde al negen keer in zes matchen… terwijl zijn ploeg amper twee keer kon winnen.

Ze staan pas vijfde in hun groep, Israël. Heel vreemd is dat niet: ze konden zich al meer dan veertig jaar niet plaatsen voor een groot toernooi. Wel bijzonder is de cijfers die spits Eran Zahavi kan voorleggen.

Zahavi scoorde het enige doelpunt voor Israël in het 1-1-gelijkspel tegen Slovenië op de openingsspeeldag. Drie dagen later scoorde hij een hattrick in de verrassende 4-2-zege tegen Oostenrijk - twee kopbaldoelpunten, een verschroeiend afstandsschot en ook nog eens de pass voor de vierde goal van de Israëliërs.

Ook in de daaropvolgende wedstrijd stond Zahavi drie keer aan het kanon. In Letland opende hij de score met een vrije trap die hij heerlijk over het muurtje krulde, verdubbelde hij de voorsprong met een knappe plaatsbal en maakte hij het helemaal af op de counter. Eindstand 0-3. De spits van Israël scoorde zo liefst zeven goals in de eerste drie matchen van deze EK-kwalificatiecampagne.

Of Israël nu wint of niet, Zahavi blijft scoren

Israël lijkt na die knappe 7 op 9 uit zijn eerste drie matchen wel alsnog naast het EK te grijpen. Op de vierde speeldag ging het tegen Polen namelijk kansloos met 4-0 de boot in, en thuis tegen Macedonië kwam het niet verder dan 1-1 - u mag raden wie het enige doelpunt scoorde voor de Israëli’s.

Maandagavond gingen ze met 3-2 onderuit op het veld van Slovenië, al had het er wel even goed uitgezien. Even voorbij het uur waren ze namelijk op voorsprong geklommen dankzij een geweldig afstandsschot van… Zahavi. Atlético-doelman Jan Oblak, toch niet de eerste de beste in doel bij de Slovenen, was verrast. De Europese voetballiefhebber ook: ondanks zijn geringe bekendheid in Europa staat Zahavi met negen goals in zes matchen mijlenver op kop in het topschuttersklassement.

Enkel uitgeblonken in Israël en China

Zahavi mag dan niet echt een grote bekende zijn voor de Europese voetballiefhebber, hij is wel niet aan zijn proefstuk toe. In het seizoen 2015/2016 hielpen zijn goals het Israëlische Maccabi Tel Aviv aan kwalificatie voor de Champions League en scoorde Zahavi liefst 35 doelpunten in de Israëlische hoogste klasse - een absoluut record.

Hij werd daarop voor zo’n 12,5 miljoen euro weggehaald door het Chinese Guangzhou R&F, waar intussen ook ex-Rode Duivel Mousa Dembélé speelt. Daar gingen zijn statistieken pas helemaal door het dak: Zahavi was de voorbije drie jaar goed voor 93 goals en 30 assists in China. Hij werd in zijn eerste volledige seizoen meteen topschutter en uitgeroepen tot beste speler van de competitie.

Geschorst door zijn eigen federatie

Nochtans leek het er nog niet zo lang geleden op dat Zahavi’s internationale carrière er voortijdig opzat. De aanvaller, die in 2015 al eens voor commotie had gezorgd door een veldbestormer te lijf te gaan, kreeg in september 2017 de hele natie over zich heen. Hij had woedend zijn aanvoerdersband op de grond gegooid toen hij uitgefloten werd door zijn eigen fans tijdens een pijnlijke thuisnederlaag tegen Macedonië. De Israëlische voetbalbond besloot hem voor een jaar te schorsen. Zahavi reageerde door op Instagram aan te kondigen dat hij nooit meer voor de nationale ploeg zou spelen. “De nationale ploeg is beter af zonder hem”, schreef de Israëlische tabloid The Jerusalem Post.

Eén jaar later kwam Zahavi alsnog terug uit schorsing. Nog eens zes maanden later had hij al zeven keer gescoord in drie EK-kwalificatiematchen voor zijn land.