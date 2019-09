Een Argentijnse landbouwer trok grote ogen toen hij een bizar schepsel zag nadat een van zijn koeien was bevallen. Het kalfje had volgens de dorpsbewoners “een menselijk gezicht” en er werd al snel gefluisterd dat het dier gemuteerd was. Het arme dier was te zwak om te overleven met zijn bizarre uiterlijk en stierf enkele uren nadat het ter wereld kwam.