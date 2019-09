“Dichter van de fotografie” Robert Frank overleden

De in Zwitserland geboren, maar in de VS bekend geworden fotograaf Robert Frank is maandag op 94-jarige leeftijd overleden in het Canadese Inverness. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times.

Frank werd in 1924 in Zürich geboren, en groeide uit tot een van de invloedrijkste fotografen van de 20ste eeuw. Hij kwam als jongeman in de VS terecht en fotografeerde er het land en de inwoners op een nieuwe manier: spontaan, in zwart-wit, zonder franje en zuiver documentair. Robert Frank brak zo met de Amerikaanse fotografische traditie. Zijn foto’s waren niet zorgvuldig gekaderd, scherp gesteld en uitgelicht, maar korrelig, somber en onconventioneel van kadrering. Ook brak hij met de optimistische en energieke sfeer die uit de Amerikaanse fotojournalistiek van de jaren vijftig sprak.

Robert Frank bracht liever zijn eigen gevoelens in beeld dan dat hij technisch correct uitgevoerd werk afleverde. Hij wordt om die reden gezien als een “dichter onder de fotografen”. Hij werd diverse keren gelauwerd, onder meer met de Hasselblad Award in 1996. Hij huwde twee keer en had twee kinderen.

“Rust in vrede, Amerikaans genie”, reageert Jerry Saltz, Pulitzerprijswinnaar en criticus en columnist van het magazine New York, op het overlijden van de cultfotograaf. “Met zijn kleine toestelletje dat hij met één hand manipuleert heeft hij Amerika tot een triest gedicht gemaakt. Hij verdient een plaats tussen de andere tragische dichters van onze wereld”, schreef Jack Kerouac.