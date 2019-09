Rode cijfers Ghelamco Arena doen stof opwaaien: nieuwe schepen eist uitleg over verlies van 3,3 miljoen euro

Gent - Het opdoeken van de nv Buffalo – een van de structuren rond de Ghelamco Arena in Gent – doet politiek stof opwaaien. De oorzaak: twee stadsorganisaties zijn verwikkeld in een boekhoudkundige discussie met elkaar, ook al worden ze geleid door politici van dezelfde partij.

Het verdwijnen van de veelbesproken nv Buffalo – waarmee de Stad investeerde en een skybox beheerde in de Ghelamco Arena – moest de mist rond het Gentse voetbalstadion wat doen opklaren. Maar net het omgekeerde gebeurt: het complexe dossier doet opnieuw stof opwaaien in de lokale politiek.

Open VLD-schepen Sami Souguir, verantwoordelijk voor het bouwbeleid in Gent, is verwikkeld in een bitse technische discussie met Christophe Peeters, oud-schepen van dezelfde partij als Souguir en tot voor kort voorzitter van de nv Buffalo. Dat blijkt uit interne communicatie die dinsdag op de straatstenen belandde.

Toeval of niet: de twee liggen al een half jaar in ruzie, sinds Souguir onverwacht de schepenpost van Peeters kreeg in het stadsbestuur van Mathias De Clercq (Open VLD).

Waar gaat het om?

Een verlies van zo’n 3,5 miljoen euro in de nv Buffalo, een structuur die werd opgezet door de Stad Gent om bij de financiering en de bouw van het voetbalstadion zich te kunnen afschermen van al te grote risico’s.

Nu het voetbalstadion op volle toeren draait, was het tijd om die nv op te doeken Dat gebeurde deze zomer in alle stilte. In de balansen van de nv was echter een verlies opgestapeld van zo’n 3,5 miljoen euro. Dat zou nu overgedragen moeten worden naar de boekhouding van sogent, het bouwbedrijf van de Stad Gent, dat mee in de structuur was opgenomen. En daar heerst onduidelijkheid over.

3,5 miljoen euro minderwaarde overdragen van de opgedoekte nv Buffalo naar sogent kan niet zomaar, vindt Souguir, die sinds dit jaar voorzitter is van het stadsbedrijf. In een brief gericht aan Christophe Peeters vroeg hij in mei duidelijkheid en opties om “deze latente minderwaarde op korte termijn terug te recupereren”.

Revisoren van de structuur rond het stadion en van stadsbedrijf sogent zijn al een tijd aan het bekijken hoe de discussie boekhoudkundig beslecht moet worden. Peeters en Resul Tapmaz, oud-sp.a-schepen en lange tijd ook aan het hoofd van de nv Buffalo, zijn gevraagd om uitleg te komen geven aan sogent.

Deze week belandde de discussie op straat.

Kosten groter dan inkomsten

“Er is inderdaad een verlies. Het gaat om kosten die zijn gemaakt aan het begin van het stadiondossier, toen gebouwen gesloopt moesten worden en er studiewerk nodig was”, zegt Peeters. Daar zijn nog afbetalingen van leningen en afschrijvingen bijgekomen, waardoor de kosten al enkele jaren groter zijn dan de inkomsten uit de huur en het gebruik van het stadion.

Het verlies is opgelopen tot 3,5 miljoen euro en staat al jaren te lezen in de balansen van de nv Buffalo. “Het gaat niet om geld dat je op tafel moet leggen, maar een niet-kaskost, een virtueel boekhoudkundig verlies. En dat moet je wel in de resultaten opnemen”, zegt Peeters.

Volgens de simulaties die zijn gemaakt bij de financiering van de Ghelamco Arena zou het verlies vanaf 2027 beginnen af te nemen, zodra de leningen zijn afbetaald en de inkomsten hoger worden dan de kosten. In 2017 was er nog 227.000 euro te kort, vorig jaar daalde dat tot 191.000 euro. Dit jaar normaal gezien tot ongeveer 100.000 euro.

“Tegen het einde van de rit zal sogent overblijven met een voetbalstadion en 30 miljoen euro cash”, zegt Peeters. Maar Souguir neemt daar geen genoegen mee en vraagt extra uitleg. “Als ik als voorzitter van sogent vaststel dat een van onze dochtervennootschappen zo’n fors verlies boekt, dan moet ik weten waar dat vandaan komt”, klinkt het.

“Ongeloofwaardig”

De oppositiepartijen in de Gentse gemeenteraad vragen uitleg. “Dat schepen Souguir vraagt om opheldering vraagt over dit miljoenenverlies, is totaal ongeloofwaardig”, zegt Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “Zijn partijgenoot en ex-schepen Christophe Peeters lag samen met SP.A-burgemeester Daniel Termont mee aan de basis van het hele stadiondossier. Alle partijen waren vertegenwoordigd in de raad van bestuur van NV Buffalo”

Tom De Meester van de PVDA vraagt een doorlichting van de boekhouding van de nv Buffalo. “Omdat er geen vereffenaar wordt aangesteld voor de nv Buffalo, blijven de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de vereffening. Deze bestuurders zijn stuk voor stuk politici uit de Gentse gemeenteraad. Diezelfde bestuurders hebben nu beslist dat sogent zich verbindt om alle eventuele verborgen schulden over te nemen. Er moet eerst een grondige en onafhankelijke doorlichting komen van de boekhouding van cvba Arteveldestadion en NV Buffalo vooraleer de vereffening kan worden afgerond.”