Washington zinspeelt op “niet aangegeven nucleaire activiteiten” van Iran

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo beschuldigt Iran van “mogelijk niet aangegeven nucleaire activiteiten”.

“Het totale gebrek aan medewerking van het Iraanse regime met het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) doet vragen rijzen over mogelijk niet aangegeven nucleair materiaal of nucleaire activiteiten”, schrijft Pompeo op twitter. “Het past in de 40-jarige aaneenschakeling van leugens van Iran. De wereld zal hier niet inlopen. We zullen het regime alle manieren ontzeggen om aan een nucleair wapen te raken”.

Het IAEA riep Teheran maandag op volledig samen te werken. De VN-organisatie moet toezien op de nucleaire activiteiten van Iran. Het bevestigde dat Iran niet langer voldoet aan de voorwaarden van het nucleair akkoord - waar de Verenigde Staten meer dan een jaar geleden zijn uitgestapt. Zo zou het land reactoren hebben geïnstalleerd in Natanz, die sneller en efficiënter de verrijking van uranium mogelijk zouden maken.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu beschuldigde gezworen vijand Iran ervan een geheime nucleaire site te hebben gebouwd en nadien weer vernietigd, waar het nucleaire wapens kon maken.