COLUMN. “Ik word op Facebook regelmatig versleten voor ‘linkse hoer’, door onbekenden die denken mij beter te kennen dan ik mezelf”

Ik zie veel boze berichten op Facebook. Van mensen die over het nieuwe onderzoek van professor psychologie Alain Van Hiel (UGent) hebben gelezen. Daaruit blijkt dat mensen die minder emotioneel intelligent zijn, vaker rechts denken. Ze zijn vatbaar voor de simpele communicatiestijl die volgens Van Hiel in is: “Nuance, empathie en complexe inzichten zijn niet in de mode vandaag.”