Voetbalclub Roeselare failliet verklaard omwille van onbetaalde rekeningen bij lokale brasserie

Roeselare - Voetbalclub KSV Roeselare werd dinsdag door de ondernemingsrechtbank in Kortrijk failliet verklaard. De oorzaak van het faillissement zijn onbetaalde rekeningen bij een lokale brasserie. Roeselare werd bij verstek veroordeeld omdat ze ‘vergaten’ op te dagen voor die zaak

Voetbalclub KSV Roeselare, uitkomend in de tweede klasse van het Belgische voetbal, werd door een uitbater van een Roeselaarse horecazaak voor de rechtbank gedagvaard na het niet betalen van een aantal rekeningen. Die zaak kreeg vorig jaar iedere week verschillende spelers van de club over de vloer. In totaal werd er voor zo’n 25.000 euro gegeten en gedronken. Nadien werden de rekeningen echter niet betaald. De uitbater van de horecazaak kreeg van de club niets meer te horen en besliste om naar de rechtbank toe stappen. De zaak kwam gisteren voor de ondernemingsrechtbank. Van KSV Roeselare was er echter niemand aanwezig waardoor de rechtbank besliste het vonnis op 24 september uit te spreken.

De rechtbank verklaarde de club failliet op basis van de schuld die de club nog open staan heeft met de Roeselaarse horecazaak. Advocaat Yves Francois werd gisteren aangesteld als curator en ging langs op Schiervelde. “De club is failliet. Tegen die beslissing kan men wel nog in beroep gaan of verzet tegen aan tekenen”, bevestigt de curator. Momenteel is het nog onduidelijk hoe de toekomst van de club er uit ziet. Of het eerste elftal aanstaande zondag de wei in kan tegen Excelsior Virton is niet zeker.

Momenteel onderhandelen curator en club over het verzet dat de club kan aantekenen om het faillissement aan te vechten zodat het team zondag kan spelen. Het bedrag zou zelfs al betaald zijn. Roeselare zou niet met een liquiditeitsprobleem kampen.