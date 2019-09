Vader en zoon vinden ‘schat’ in verlaten fabrieksgebouw: “Jackpot!”

Een Amerikaanse vader en zoon kunnen hun geluk niet op wanneer ze in een verlaten gebouw een ‘schat’ vinden in een oude drankautomaat. Rick Langos heeft een afbraakbedrijf, maar voor hij verlaten panden sloopt, zoekt hij samen met zijn zoon eerst naar waardevolle spullen. Want zodra de gebouwen aan hem zijn overgedragen, is alles wat zich nog in het bedrijf bevindt, van hem. Deze keer is het dus raak en gaan ze met de jackpot naar huis.