Brusselse Belliardtunnel na leidingbreuk weer open voor avondspits

Brussel - De Brusselse Belliardtunnel wordt geopend voor de avondspits maar zal nadien weer gesloten worden om de nodige herstellingswerken uit te voeren aan de gesprongen waterleiding. Dat meldt Mobiris dinsdagnamiddag.

“De tunnel zal open zijn tot 20.00 uur en morgenochtend tussen 06.00 en 09.00 uur”, klinkt het. “De herstellingswerken zullen komende nacht en, indien nodig, morgenvoormiddag uitgevoerd worden.”

De leidingbreuk deed zich dinsdagochtend om 06.30 uur voor, waarna de tunnel gesloten werd om het water te laten wegstromen. Nadien is de tunnel tussen 07.20 uur en 09.00 uur voor korte tijd opnieuw open gegaan maar daarvoor werd de watertoevoer afgesloten en bracht risico’s met zich mee. Daarom werd besloten de tunnel opnieuw te sluiten tot 16.00 uur om de nodige herstellingswerken uit te voeren maar die werken zijn nog niet klaar, aldus de Mobiris-woordvoerster.

“Het gaat om een aanzienlijk waterlek en het is moeilijk om na te gaan hoe de rest van de waterleiding eraan toe is, aangezien die zich achter de tunnelwand bevindt”, zegt Camille Thiry. “De tunnel moet ook gesloten blijven tijdens de werkzaamheden aangezien we daarvoor de watertoevoer moeten afsluiten. Als de hulpdiensten bij een noodsituatie in de tunnel geen toegang hebben tot bluswater, moeten we de tunnel sluiten, dat is één van de veiligheidsvoorzieningen. In overleg met de brandweer zijn nu een aantal alternatieve oplossingen uitgewerkt zodat de tunnel toch kan geopend worden voor het spitsuur van dinsdagavond en van woensdagochtend.”