Anderlecht heeft nieuw stadion nog niet opgegeven: “Voorkeur voor eigen plek in de buurt van huidige locatie”

RSC Anderlecht droomt nog altijd van een gloednieuw stadion. Dat bevestigt sportief directeur Michael Verschueren in een interview met BRUZZ. “Onze voorkeur gaat uit naar een eigen plek ergens in de buurt van de huidige locatie”, zegt Verschueren.

Het stadiondossier sleept bij Anderlecht al een hele tijd aan. De club wil groeien, maar botst in zijn stadion in het Astrid Park tegen zijn limieten. Omdat een stadionuitbreiding op de huidige locatie midden in de stad moeilijk is, is paars-wit al even op zoek naar een nieuwe plaats. Dat leek het nationale Eurostadion op Parking C aan de Heizel te gaan worden, maar dat project ging finaal niet door. Nu lonkt de club weer naar het Anderlechtse gemeentebestuur om met een gezamenlijke oplossing te komen.

“Nu de plannen voor de bouw van het Eurostadion in de prullenmand liggen, zijn de banden met de gemeente weer aangehaald”, legt Verschueren aan BRUZZ uit. “Dat wil niet zeggen dat we een combinatie met een nationaal stadion uitsluiten, maar onze voorkeur gaat uit naar een eigen plek ergens in de buurt van de huidige locatie. Daarvoor gaan we zelf voorstellen indienen in plaats van zomaar beroep te doen op projectontwikkelaars.”