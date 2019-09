Man uit Oekene die echtgenote ombracht, werkt volgens advocate goed mee aan het onderzoek: “Hij heeft enorm veel spijt”

Roeselare - De vader uit het West-Vlaamse Oekene heeft aan de speurders bekentenissen afgelegd over de moord op zijn echtgenote Ellen D’Hooghe (37). Hij kon de breuk niet verteren, maar verklaart volgens zijn advocate “enorm veel spijt” te hebben. “Mijn cliënt beseft dat de schade onomkeerbaar en immens is.”

Pol M. (45) werd zondagmiddag geboeid naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn zoontje R. (12) had alarm geslagen toen hij zijn vader - vermoedelijk onder invloed van een overdosis medicijnen - door de tuin zag waggelen. Toen een vriend van het gezin in hun woning in Oekene ging kijken, trof hij op de slaapkamer van de ouders het lichaam van moeder Ellen D’Hooghe (37) aan. De vrouw bleek door haar echtgenoot Pol vermoord nadat ze hem definitief had duidelijk gemaakt dat ze hem wilde verlaten. “Mijn cliënt verleent de volle medewerking aan het onderzoek”, zegt zijn advocate Iris Santens. De man werd maandag uitgebreid ondervraagd over de moord. “Hij heeft alle vragen beantwoord”, zegt de advocate. “Mijn cliënt doet zijn best om goed mee te werken. Hij beseft dat de schade onomkeerbaar en immens is. Tijdens de verhoren heeft hij verschillende keren zijn spijt uitgedrukt. Ten aanzien van de familie van Ellen, maar natuurlijk ook ten aanzien van zijn 12-jarig zoontje.”

Hoe Ellen D’Hooghe precies om het leven kwam, is nog onduidelijk. Volgens het parket vond er reeds een autopsie plaats, maar verder blijven ze karig met commentaar. “Op vandaag zijn er alleszins geen aanwijzingen dat er enige voorbedachtheid zou zijn geweestn”, zegt de advocate.

Ellen en Pol waren al sinds 2008 getrouwd. Maar volgens haar familie ging de vrouw al lange tijd gebukt onder het “dominante” en “perfectionistische” karakter van haar echtgenoot. “Het is inderdaad zo dat het koppel al verschillende maanden in een moeilijke situatie zat”, zegt advocate Santens. “In april gaf zij al te kennen dat ze een einde wilde maken aan hun huwelijk. Toch is langs beide kanten gevochten om het huwelijk te redden. Mijn cliënt zat vijf maanden lang op een rollercoaster tussen hoop en wanhoop of de relatie al dan niet nog goed zou komen. Ze hebben beiden ervoor gevochten om het huwelijk te redden.”

Het gerecht heeft een psychiater aangesteld die de geestestoestand van Pol M. moet onderzoeken. De man verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Kortrijk, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen. Zijn 12-jarig zoontje R. wordt intussen opgevangen door familieleden.