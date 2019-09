VIDEO. Wie waagt zich na ‘Het Mes’ aan ‘Het Wiel van Stekene’?

Stekene - Na ‘het mes van Stekene’ is er nu ‘Het Wiel van Stekene’, een uitdaging om U tegen te zeggen. Wie een broodje van 250 gram gevuld met 300 gram vlees binnen de twintig minuten maakt kans om een weekendje weg te winnen.

Robby Marin uitbater van ’t Frietkaffee pakte vorig jaar uit met ‘het mes van Stekene’, een toren van 62 centimeter met frituursnacks goed voor liefst twee en een halve kilogram vlees. Ondanks heel wat moedige pogingen slaagde niemand erin om het ‘mes’ volledig te verorberen. “We hebben bezoekers uit alle windstreken over de vloer gekregen”, zegt Marin. “Twee vrienden uit Aalst kwamen er nog het dichtst bij maar moesten zich uiteindelijk ook gewonnen geven.’

De frietuuruitbater koos er dit jaar dan ook om een meer haalbare versie te creëren. “Hiervoor hebben we hebben ons laten inspireren door de sterkte wielertraditie van Stekene. Bakkerij Kris uit De Klinge ontwierp een broodje met een diameter van liefst achttien centimeter. Een hele opgave want het broodje moest tegelijkertijd ook licht verteerbaar blijven. Dit broodje wordt gevuld met een boulet, een viandel en vijf kippennuggets. Alles samen goed voor en 250 gram brood en 300 gram vlees. We serveren hierbij ook een blikje frisdrank of een pint.”

Robby koppelt er opnieuw een wedstrijd aan vast. “Als je erin slaagt om het ‘Wiel van Stekene’ binnen 20 minuten op te eten maak je kans op een weekendje voor twee inclusief ontbijt en diner.” Een aantal vaste bezoekers waagden zich alvast aan ‘het wiel van Stekene’. “Eén op de twee slaagt erin om het binnen de twintig minuten op te eten”, verklapt Marin. “Als het broodje goed verkoopt kan het zijn dat we het vast op onze kaart plaatsen.”

Deelnemen kost 15 euro. De wedstrijd loopt af op 15 oktober. Inschrijven kan via robby@tfrietatelier.be