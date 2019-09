Dit koppel daagt Almaci en Rzoska uit in strijd om voorzitterschap bij Groen, maar wil die functie meteen afschaffen

Pas twee dagen nadat Groen een persmededeling had verstuurd met Björn Rzoska en Meyrem Almaci als enige kandidaten voor het voorzitterschap, merkte de partijsecretaris dat er zich nog een derde had aangemeld: Christophe Steyaert heeft één campagnethema: de afschaffing van het partijvoorzitterschap. “We moeten terug naar de basisdemocratie”, zegt zijn levensgezellin Charlotte Storme, die fungeert als running mate en het woord voert.

