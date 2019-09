LIVE. Apple lanceert Netflix-concurrent, maar moment suprême over nieuwe iPhones stelt teleur

Apple heeft dinsdag op een druk bijgewoonde persconferentie in het bedrijfshoofdkwartier in het Californische Cupertino de nieuwe iPhone 11 voorgesteld. De Amerikaanse technologiereus legde ook de lanceringsdatum van AppleTV+, dat de concurrentie met Netflix moet aangaan, vast.

Naar goede gewoonte vond de jaarlijkse voorstelling van nieuwe Apple-producten plaats in het Steve Jobs Theater, genoemd naar de grote goeroe van het bedrijf. CEO Tim Cook opende de debatten met meer nieuws over Apple Arcade, een abonnementendienst op mobiele computerspelletjes die eerder dit jaar werd aangekondigd. Die games zouden niet enkel op de iPhone en iPad gespeeld kunnen worden, maar ook op een smart-tv. Dat abonnement wordt op 19 september gelanceerd in 150 landen, en kost 4,99 dollar per maand. Het is nog niet bekend of die datum en prijs ook voor België gelden.

Concurrent voor Netflix

Apple lanceert op 1 november ook zijn streamingdienst: AppleTV+ moet de concurrentie aangaan met Netflix. De prijs ligt dan ook fors lager: voor 4,99 euro per maand kunnen gebruikers in 100 landen straks kijken naar reeksen met Hollywoodsterren als Reese Witherspoon, Jennifer Aniston (‘The Morning Show’) en Jason Momoa (‘See’).

Grotere iPad en nieuwe Apple Watch

Ook de iPad wordt vernieuwd: de zevende generatie wordt met 25,9 centimeter iets groter dan de vorige, is compatibel met de Apple Pencil en een toetsenbord, en is volgens Apple dan ook ideaal voor multitasken. Kostprijs: minstens 298 euro.

U herkent Apple-fans steevast aan de Apple Watch aan hun pols. Dat gadget kan bijvoorbeeld meten welke impact lawaai op je gezondheid heeft, of automatisch de hulpdiensten bellen als het een val detecteert. De nieuwe variant (series 5) kan nu ook je slaap analyseren, en wie de weg kwijt is, kan vertrouwen op het ingebouwde kompas. Voor al dat fijns telt u minstens 361 euro neer.

Moment suprême stelt teleur

Traditioneel bewaart Apple het beste voor het laatste. Na de teleurstellende verkoop van de iPhone X moet de iPhone 11 de hegemonie van het Amerikaanse bedrijf op de smartphonemarkt bestendigen, maar de gepresenteerde nieuwigheden bliezen niemand van hun stoel: met zes nieuwe kleurtjes, een paar millimeter groter scherm of een extra cameralens voor betere foto’s overtuig je enkel de superfans. Voor het basismodel betaal je al gauw 633 euro.