Blauwhelm verdronken in Congolees meer

Een Indiase blauwhelm van een VN-missie in Congo is zondag verdronken op het meer van Kivu, dat Congo scheidt van Rwanda. Dat melden verschillende Congolese media.

Het gaat over luitenant-kolonel Gauran Solanki, heeft de Congolese Nationale Politie gezegd in een verklaring. De speedboot waar hij met twee andere Indiase blauwhelmen mee reisde, is gekapseisd door een sterke golf, klinkt het. “Het ongeluk gebeurde in de buurt van het eiland Chegera, waar de regering een toeristisch hotel heeft gebouwd. Door een sterke golf zijn ze kopje-onder gegaan”, zei de president van het maatschappelijk middenveld in Buzi, Sadiki Siji.

De twee andere blauwhelmen aan boord van de boot werden gered tijdens een patrouille op het meer van de Congolese marine. Het Indiase leger heeft al jaren een eenheid van zo’n 3.000 man in Noord-Kivu, toch stierven er ondertussen al 27 Indiase blauwhelmen.